Le médicament de Boehringer-Zealand entraîne une perte de poids de 16,6 % lors d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'identifiant de la société Novo Nordisk au paragraphe 1)

Boehringer Ingelheim a déclaré mardi que son médicament expérimental contre l'obésité avait entraîné une perte de poids moyenne allant jusqu'à 16,6 % lors d'un essai clinique de phase avancée, alors que le laboratoire pharmaceutique allemand non coté en bourse cherche à rattraper les pionniers des médicaments contre l'obésité, Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO .

L'essai de phase III a montré que les patients traités par le survodutide avaient perdu 16,6 % de leur poids corporel après 76 semaines, contre 3,2 % dans le groupe placebo, a indiqué Boehringer dans un communiqué.

Les participants étaient des adultes obèses ou en surpoids ne souffrant pas de diabète de type 2.

Boehringer a acquis en 2011 les droits exclusifs de développement et de commercialisation du survodutide auprès de la société danoise Zealand Pharma, qui perçoit des redevances sur les revenus mondiaux.

Les résultats complets de l'étude de phase III, baptisée SYNCHRONIZE-1, seront présentés lors des sessions scientifiques 2026 de l'American Diabetes Association, prévues du 5 au 8 juin.

Le survodutide imite l'hormone intestinale GLP-1, qui réduit l'appétit et est ciblée par des médicaments injectables tels que le Wegovy de Novo, mais imite également l'hormone intestinale glucagon, une combinaison dont certains développeurs espèrent qu'elle favorisera la perte de poids. Altimmune développe un médicament basé sur les effets de ces deux mêmes hormones .

Début 2024, le survodutide a donné des résultats prometteurs en phase intermédiaire dans le traitement de la stéatose hépatique, également connue sous le nom de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).