Le médicament d'Amgen contre une maladie auto-immune réussit son essai clinique de phase avancée

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(Ajout des cours au paragraphe 1, des commentaires des analystes aux points 5 et 9)

par Christy Santhosh

Amgen AMGN.O a annoncé mardi que son médicament expérimental destiné à traiter une maladie auto-immune attaquant les glandes productrices d'humidité du corps avait atteint son objectif principal, à savoir réduire l'activité de la maladie, lors d'un essai clinique de phase avancée, ce qui a fait grimper son cours de 4 % en début de séance.

Voici quelques détails:

* Le médicament dazodalibep a montré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative chez les patients atteints du syndrome de Sjögren présentant une activité modérée à sévère de la maladie à la semaine 48.

* Le syndrome de Sjögren peut entraîner une sécheresse importante des yeux, de la bouche et d’autres parties du corps, ainsi que de la fatigue et des douleurs chroniques.

* Elle touche environ 1 % de la population mondiale et affecte principalement les femmes, selon les Instituts nationaux de la santé (NIH).

* Amgen a indiqué que la plupart des effets indésirables observés au cours de l’essai étaient légers à modérés, et que peu de patients avaient interrompu le traitement.

* Matt Phipps, analyste chez William Blair, a déclaré que les résultats de l'essai étaient encourageants compte tenu du risque élevé associé à ce médicament et des défis liés à son développement dans le traitement du syndrome de Sjögren, notamment les taux élevés de réponse au placebo.

* Novartis NOVN.S et Johnson & Johnson JNJ.N développent également des médicaments pour traiter la maladie de Sjögren, pour laquelle il n'existe aucun traitement approuvé aux États-Unis.

* Les analystes ont toutefois souligné l’absence de plusieurs détails importants pour les investisseurs et ont noté que les résultats complets de l’essai devront être comparés à ceux de l’ianalumab de Novartis. Amgen prévoit de présenter les données détaillées de cet essai lors d’un prochain congrès médical.

* La société teste également ce médicament dans le cadre d’un autre essai, OASIZ 303, mené chez des patients atteints du syndrome de Sjögren présentant des symptômes modérés à sévères; les résultats sont attendus au quatrième trimestre 2026.

* M. Phipps estime que deux études positives de phase avancée seront nécessaires pour obtenir l’autorisation de la FDA dans le cadre du syndrome de Sjögren, Amgen devant probablement présenter ses plans réglementaires et de dépôt de dossier après la publication des résultats de l’étude OASIZ 303.