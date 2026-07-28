Le médicament d'Altimmune réduit la consommation excessive d'alcool lors d'un essai clinique de phase intermédiaire portant sur les troubles liés à la consommation d'alcool

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Altimmune ALT.O a annoncé mardi que son médicament expérimental avait aidé des patients souffrant de troubles liés à la consommation d'alcool à réduire leur consommation excessive lors d'un essai clinique de phase intermédiaire, ce qui a fait grimper le cours de l'action de la société de 10 % avant l'ouverture de la Bourse.

Le médicament, le pemvidutide, a montré une réduction, par rapport au placebo, de 1,45 jour de consommation excessive d’alcool par semaine lors de cet essai, qui a testé une dose de 2,4 mg chez environ 100 patients souffrant d’un trouble lié à la consommation d’alcool modéré à sévère sur une période de 24 semaines.

Avant la publication des résultats de l’essai, les analystes de Jefferies avaient prévu une réduction, par rapport au placebo, d’environ 0,9 à 1,1 jour de consommation excessive par semaine.

Ce médicament, qui fait également l’objet d’essais pour la perte de poids, active à la fois les récepteurs du glucagon et ceux du GLP-1. Son effet sur les récepteurs du GLP-1 réduit l’appétit et régule les envies de boire, et ces résultats pourraient potentiellement élargir le marché du pemvidutide s’il obtient l’autorisation de mise sur le marché pour le traitement des troubles liés à la consommation d’alcool.

« Bien que les comparaisons entre essais avec le semaglutide d’ (Novo Nordisk () soient difficiles à établir, nous estimons que les premiers résultats d’efficacité du pemvi semblent encourageants », a déclaré Thomas Smith, analyste chez Leerink Partners.

Le médicament a également atteint les principaux objectifs secondaires de l’étude, notamment l’augmentation de la proportion de patients ayant atteint une réduction de deux niveaux par rapport aux seuils de consommation à risque définis par l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que celle des patients n’ayant signalé aucun jour de forte consommation d’alcool au cours des quatre dernières semaines de traitement.

Le pemvidutide a été globalement bien toléré, a indiqué Altimmune. Les effets indésirables gastro-intestinaux, notamment les nausées, les vomissements et la constipation, étaient plus fréquents dans le groupe sous traitement.

Cinq patients ont arrêté le traitement en raison d’effets indésirables liés au médicament, tandis qu’un événement indésirable grave, à savoir une hyponatrémie, a été considéré comme pouvant être lié au médicament.

Altimmune a indiqué qu’elle prévoyait de solliciter une réunion avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine afin de discuter des prochaines étapes.

Ce médicament fait également l’objet d’essais cliniques pour le traitement de maladies hépatiques, notamment le syndrome hépatique aigu lié à l’alcool (MASH) et les lésions hépatiques d’origine alcoolique.