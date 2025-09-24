 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 813,46
-0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le médicament d'Acadia Pharmaceuticals contre les maladies rares ne remplit pas son objectif principal lors d'un essai de phase tardive
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Acadia Pharmaceuticals ACAD.O a déclaré mercredi que son médicament expérimental destiné à traiter une maladie métabolique rare n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase tardive.

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
23,6000 USD NASDAQ -3,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank