Le médicament d'Acadia Pharmaceuticals contre les maladies rares ne remplit pas son objectif principal lors d'un essai de phase tardive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Acadia Pharmaceuticals ACAD.O a déclaré mercredi que son médicament expérimental destiné à traiter une maladie métabolique rare n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase tardive.