Le médicament contre le psoriasis d'Oruka Therapeutics atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire

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Oruka Therapeutics ORKA.O a annoncé lundi que les résultats intermédiaires montraient que son médicament expérimental contre le psoriasis avait atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire.