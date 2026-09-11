Le médicament contre le cancer du sein d'AstraZeneca échoue lors d'un essai clinique de phase avancée

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(Ajout des fluctuations du cours de l'action au paragraphe 2, des détails sur l'essai clinique et du contexte aux paragraphes 3 à 5)

Le médicament contre le cancer du sein « AZN.L » d'AstraZeneca n'a pas atteint son objectif principal, à savoir améliorer la survie sans progression, lors d'un essai clinique de phase avancée, a annoncé vendredi le laboratoire, ce qui constitue un revers pour ce traitement récemment autorisé.

L'action AstraZeneca, cotée aux États-Unis, a chuté de 3 % en séance après la clôture.

Ce médicament, commercialisé sous le nom d’Etcamah, n’a montré, lorsqu’il a été testé en association avec un autre traitement anticancéreux, le palbociclib, qu’une amélioration purement numérique chez des patientes non traitées auparavant et atteintes d’une forme de cancer du sein avancé, a précisé la société.

AstraZeneca a indiqué que les données de l'essai seraient communiquées en temps voulu.

La semaine dernière, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) avait accordé une autorisation accélérée pour l’utilisation d’Etcamah en association avec certains médicaments anticancéreux ciblés, appelés inhibiteurs de CDK4/6.