Le médicament contre le cancer des os développé par GSK et Hansoh atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute des informations contextuelles sur l'ostéosarcome et la déclaration de Hansoh)

GSK GSK.L a annoncé mardi que le médicament expérimental de son partenaire Hansoh Pharmaceutical

3692.HK avait atteint son objectif principal, à savoir empêcher l’aggravation d’un cancer des os agressif, lors d’un essai clinique de phase avancée, ce qui renforce les efforts du laboratoire britannique pour reconstruire son portefeuille de médicaments anticancéreux.

Le traitement, baptisé « ris-rez », a atteint son critère d’évaluation principal, à savoir la survie sans progression, dans le cadre de cet essai portant sur l’ostéosarcome récidivant. Ces résultats interviennent quelques semaines seulement après que le médicament a obtenu des résultats positifs dans le cadre d’une autre étude avancée .

L’ostéosarcome, la tumeur osseuse la plus courante chez l’enfant , est diagnostiqué chaque année chez environ 400 enfants et adolescents aux États-Unis, selon le St. Jude Children’s Research Hospital. Il est généralement traité par chimiothérapie et chirurgie.

GSK, qui détient les droits sur ce médicament hors de Chine, accélère le développement de ce traitement pour plusieurs types de cancers, parallèlement au mo-rez, un autre traitement expérimental sous licence du laboratoire pharmaceutique chinois et dont elle estime qu’il présente un potentiel de succès commercial exceptionnel.

Le ris-rez, ou HS-20093, est un conjugué anticorps-médicament, une classe de traitements anticancéreux ciblés souvent qualifiés de "missiles guidés", car ils acheminent des médicaments cytotoxiques directement vers les tumeurs tout en épargnant largement les tissus sains.

La société chinoise Hansoh a indiqué mardi, dans un communiqué distinct adressé à la Bourse de Hong Kong, qu’elle entamerait "à court terme" les démarches nécessaires en vue d’une demande d’autorisation de mise sur le marché en Chine pour le HS-20093.