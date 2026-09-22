Le médicament contre l'obésité de Viking Therapeutics permet une perte de poids de 22 % selon une étude

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Viking Therapeutics VKTX.O a annoncé mardi que son médicament expérimental à base de GLP-1 contre l'obésité avait permis à des patients de perdre 22 % de leur poids corporel après 33 semaines de traitement hebdomadaire dans le cadre d'une étude de maintien.