Le médicament contre l'obésité de Viking Therapeutics affiche des effets durables sur la perte de poids ; son cours s'envole

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(Mise à jour des cours, avec les commentaires d'analystes et de dirigeants)

par Padmanabhan Ananthan

Viking Therapeutics VKTX.O a indiqué que les patients ayant adopté un schéma posologique moins fréquent de son traitement expérimental contre l'obésité ont montré, dans le cadre d'une étude, une meilleure capacité à maintenir leur perte de poids par rapport à ceux sous placebo, ce qui a fait bondir son cours de 30% en début de séance.

Ces résultats viennent étayer la volonté de la société de rendre le traitement moins contraignant. Viking travaille depuis un certain temps sur des options posologiques flexibles, avec des versions injectables et orales du VK2735, dans le but de se tailler une place dans ce secteur en pleine croissance.

La société a déclaré mardi que les patients ayant opté pour une administration du VK2735 toutes les deux semaines avaient conservé jusqu’à 97% du poids perdu au cours d’une période de traitement initiale de 21 semaines, tandis que ceux suivant un schéma posologique mensuel avaient conservé jusqu’à 90% de leur perte de poids initiale au cours des 12 semaines suivantes.

Louis Aronne, ancien président de l’Obesity Society, a déclaré qu’une posologie moins fréquente pourrait aider les patients à suivre plus longtemps un traitement contre l’obésité.

Le marché de l’obésité est actuellement dominé par les traitements proposés par les géants pharmaceutiques Novo Nordisk

NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N , qui se livrent une bataille acharnée pour conquérir des parts de marché grâce à des traitements efficaces et pratiques, notamment des injections et des comprimés.

Les analystes prévoient que le marché de l’obésité atteindra 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici 2030.

Thomas Smith, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que ces données renforçaient le profil différencié et le positionnement concurrentiel du VK2735, et a qualifié le profil de sécurité et de tolérance du médicament d’“impressionnant de pureté”.

Au sein d’un petit groupe traité chaque semaine pendant 33 semaines, les patients ont perdu en moyenne 21,7% de leur poids corporel, a indiqué Viking, ajoutant qu’elle prévoyait d’étudier un dosage d’entretien par voie orale à un stade ultérieur de l’essai.

“Nous pensons que la gestion du poids à long terme ne suivra pas une approche standardisée et unique”, a déclaré Brian Lian, directeur général de Viking, ajoutant que les patients auront besoin d’un éventail d’options pour personnaliser leur traitement tout au long de leur parcours de perte de poids.