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Le médicament contre l'obésité de Lilly a fait l'objet de près de 4 000 ordonnances au cours de sa deuxième semaine de commercialisation
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 14:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sriparna Roy

Le nouveau médicament amaigrissant oral d'Eli Lilly LLY.N a été prescrit 3 707 fois aux États-Unis au cours de la deuxième semaine suivant son lancement au début du mois, selon des analystes citant des données d'IQVIA.

Ce médicament, commercialisé sous le nom de Foundayo, a fait l'objet de 1 390 prescriptions lors de sa première semaine de commercialisation.

Les investisseurs suivent de près ce lancement, qu'ils considèrent comme un test décisif pour savoir si Lilly parviendra à gagner des parts de marché sur son concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO , qui a bénéficié d'un avantage de premier entrant sur le marché des médicaments oraux contre l'obésité.

Le comprimé Wegovy de Novo, commercialisé depuis janvier, a enregistré 18 410 prescriptions au cours de sa deuxième semaine , contre 3 071 lors de sa première semaine.

"Même si nous estimons que les comparaisons en début de lancement doivent être considérées comme non significatives, l'accueil réservé à Foundayo cette semaine risque d'être perçu négativement", a déclaré Trung Huynh, analyste chez RBC Capital Markets.

Les actions du laboratoire pharmaceutique s'échangeaient en baisse de 1,5% avant l'ouverture, tandis que celles de Novo, cotées aux États-Unis, progressaient de 2%.

Cela représente une montée en puissance un peu plus lente par rapport au Wegovy oral, a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan, ajoutant que cela n'était pas surprenant compte tenu des avantages du Wegovy en termes de délai de mise sur le marché et de notoriété de la marque.

Foundayo a été approuvé aux États-Unis le 1er avril, les ordonnances étant immédiatement acceptées sur LillyDirect, tandis que les expéditions ont commencé le 6 avril. La large disponibilité dans les pharmacies de détail américaines et auprès des prestataires de télésanté a débuté le 9 avril.

Lilly avait précédemment averti que les premiers chiffres hebdomadaires ne seraient pas exhaustifs et pourraient ne pas refléter l'ensemble des pharmacies partenaires, et qu'il valait mieux "les interpréter au fil du temps plutôt que comme un décompte complet".

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
917,230 USD NYSE -0,44%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
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