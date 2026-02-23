Le médicament contre l'obésité CagriSema de Novo Nordisk échoue face à celui d'Eli Lilly lors d'un essai clinique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré lundi que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité CagriSema était moins efficace que le tirzepatide d'Eli Lilly LLY.N lors d'un essai en tête-à-tête, un revers dans la course à la domination du marché des médicaments pour la perte de poids.

L'essai était conçu pour montrer que CagriSema était au moins aussi efficace que le tirzepatide dans la réduction du poids, mais n'a pas atteint cet objectif, a déclaré Novo dans un communiqué.

Ce résultat est un coup dur pour Novo Nordisk, qui se bat pour regagner son avantage de pionnier perdu sur le marché lucratif du traitement de l'obésité, où la demande de médicaments plus efficaces est en forte hausse.

Le cours de l'action de Novo Nordisk a chuté de 11 % à 1002 GMT.

Novo Nordisk a déclaré que le CagriSema a permis une réduction de 23 % du poids corporel sur 84 semaines, contre 25,5 % pour le tirzepatide d'Eli Lilly dans le cadre de l'essai.

Ces résultats signifient que le traitement de nouvelle génération de Novo a permis une perte de poids moins importante que le médicament d'Eli Lilly, qui est déjà commercialisé sous les noms de marque Zepbound et Mounjaro.

D'autres essais explorent le potentiel de perte de poids de CagriSema, y compris des combinaisons de doses plus élevées, a déclaré Novo Nordisk dans son communiqué.

Les actions de Lilly ont augmenté de 4 % pour atteindre 1049,94 dollars dans les échanges de pré-marché aux États-Unis.