Le médicament cardiaque de Tenax Therapeutics n'atteint pas son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tenax Therapeutics TENX.O a annoncé lundi que son médicament expérimental destiné au traitement des maladies cardiaques n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée.