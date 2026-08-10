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Le médicament cardiaque de Tenax Therapeutics n'atteint pas son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 13:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tenax Therapeutics TENX.O a annoncé lundi que son médicament expérimental destiné au traitement des maladies cardiaques n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée.

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