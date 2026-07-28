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Le médicament anticancéreux de GSK et Hansoh atteint l'objectif principal d'un essai clinique sur le cancer des os
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 12:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GSK GSK.L a annoncé mardi que le médicament expérimental Ris-Rez de son partenaire Hansoh Pharmaceutical 3692.HK avait atteint son objectif principal, à savoir empêcher l'aggravation d'un cancer des os agressif, lors d'un essai clinique de phase avancée, quelques semaines seulement après avoir obtenu des résultats positifs dans une autre étude avancée.

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