Le médicament anticancéreux combiné d'Inhibrx réduit la taille des tumeurs dans le cadre d'une étude sur le cancer de la tête et du cou à un stade intermédiaire

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(Ajout d'une citation du directeur général au point 7)

par Sneha S K

Inhibrx Biosciences INBX.O a déclaré mardi que son traitement anticancéreux expérimental combiné avait contribué à réduire la taille des tumeurs lors d’une étude de phase intermédiaire menée chez des patients atteints d’un type de cancer de la tête et du cou.

* Dans le cadre d’un essai portant sur 68 patients atteints d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou métastatique et inopérable, le médicament INBRX-106, associé au Keytruda, a permis de réduire ou d’éliminer les tumeurs chez 48,3% des patients, contre 26,5% pour le Keytruda seul.

* Ce bénéfice était particulièrement marqué chez les patients présentant une maladie HPV-positive: les tumeurs ont régressé chez 80% des patients ayant reçu le traitement combiné, contre 33,3% de ceux traités par Keytruda seul.

* La société a indiqué qu’elle prévoyait de recruter environ 50 patients supplémentaires atteints d’un cancer de l’oropharynx lié au papillomavirus humain (HPV), une infection courante pouvant provoquer des cancers de la gorge et du col de l’utérus, afin d’étayer une éventuelle autorisation de mise sur le marché accélérée.

* “Je pense que ce qui importe aux investisseurs ici, c’est que cette société s’est attaquée à cette cible biologique vraiment difficile, l’OX40, et qu’elle a réussi à produire des résultats non seulement efficaces, mais aussi compétitifs,” a déclaré Dara Azar, analyste chez Stifel, ajoutant: “Nous sommes optimistes après avoir examiné les données et constaté les résultats chiffrés.”

* Inhibrx estime à environ 30.000 le nombre de patients atteints d’un cancer de la tête et du cou HPV-positif aux États-Unis d’ici 2029, dont environ 6.000 sont des patients en récidive sous traitement de première intention, ce qui représente une opportunité de chiffre d’affaires annuel d’un milliard de dollars.

* L’action de la société a toutefois reculé de 8,8%, à 110,45 dollars.

* “Nous ne pouvons fournir aucune explication quant à l’évolution du cours de l’action aujourd’hui, mais c’est un excellent point d’entrée pour quiconque s’intéresse à ce titre. Les données d’aujourd’hui ont considérablement réduit les risques liés au programme,” a déclaré le directeur général Mark Lappe. Les résultats positifs concernant le HPV ne limitent pas nos perspectives, bien au contraire, a-t-il ajouté.

* L’INBRX-106 est une immunothérapie conçue pour activer l’OX40, une protéine présente sur les lymphocytes T qui contribue à renforcer la réponse immunitaire de l’organisme.

* D'autres médicaments ciblant la voie OX40, notamment le rocatinlimab d'Amgen et de Kyowa Kirin et l'amlitelimab de Sanofi, ont été abandonnés.

* La société prévoit également d’explorer le potentiel de l’INBRX-106 en association avec des vaccins thérapeutiques contre le cancer.