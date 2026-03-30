Le médicament anti-cholestérol de Merck atteint son objectif principal dans un essai en tête-à-tête

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(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 8 à 12)

Lefabricant de médicaments Merck MRK.N a déclaré lundi que son médicament oral avait atteint l'objectif principal de réduire de manière significative le mauvais cholestérol lors d'un essai en tête-à-têteavec d'autres thérapies à un stade avancé.

Le décanoate d'enlicitide, médicament non statique de Merck contre le cholestérol, était testé chez des patients souffrant d'hypercholestérolémie, caractérisée par des taux élevés de LDL (mauvais cholestérol) dans le sang, ce qui entraîne souvent l'accumulation de plaques dans les artères.

Les résultats de l'essai donnent un coup de fouet à l'entreprise, qui est à la recherche de son prochain produit phare, car son principal moteur de revenus, Keytruda, devrait perdre la protection de son brevet d'ici la fin de la décennie.

L'essai de huit semaines a comparé l'enlicitide directement avec les thérapies non statiniques orales existantes, y compris l'acide bémédoïque et l'ézétimibe, chez des patients recevant un traitement de fond à base de statines.

Dans l'essai en tête-à-tête, le médicament a réduit le cholestérol LDL jusqu'à 64,6 % par rapport à la valeur initiale lorsqu'il est ajouté à un traitement de fond par une statine.

En outre, l'enlicitide a réduit le LDL-C de 56,7 % par rapport à l'acide bémpédoïque, un hypocholestérolémiant oral sans statine, et de 36,0 % par rapport à l'ézétimibe, qui bloque l'absorption du cholestérol dans l'intestin.

L'enlicitide a réduit le LDL-C de 28,1 % par rapport à une combinaison des deux thérapies.

En septembre, le médicament a montré des réductions significatives du cholestérol LDL par rapport au placebo au cours d'un essai de 24 semaines sur le site .

Enlicitide agit en bloquant PCSK9, une protéine qui joue un rôle crucial dans la régulation du taux de cholestérol, tandis que les statines bloquent une enzyme que le foie utilise pour produire du cholestérol.

Les analystes ont noté que ce médicament a le potentiel d'un blockbuster qui étend le marché de la PCSK9 au-delà des thérapies injectables actuelles.

Le médicament de Merck est conçu pour réduire le cholestérol LDL par le même mécanisme biologique que les inhibiteurs de PCSK9 injectables actuellement approuvés, mais sous la forme d'une pilule quotidienne.

Parmi les traitements similaires en cours de développement, citons l'inhibiteur PCSK9 oral AZD0780 d'AstraZeneca AZN.L et la thérapie d'édition de gènes VERV.O de Verve Therapeutics pour réduire le cholestérol.