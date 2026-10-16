 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le médicament amaigrissant d'Eli Lilly obtient le feu vert en Europe
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 12:07

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le comité de l'Agence européenne des médicaments a recommandé vendredi l'autorisation de mise sur le marché du Foundayo, le médicament amaigrissant d'Eli Lilly

LLY.N , ouvrant ainsi la voie à l'autorisation d'un deuxième médicament amaigrissant oral dans la région, après le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 252,240 USD NYSE +3,43%
NOVO-NORDISK B
- DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 952,67 +0,23%
EUTELSAT
1,789 +18,63%
Pétrole Brent
106,32 +0,60%
SCHNEIDER ELECTRIC
256,4 -0,62%
HAFFNER ENERGY
0,731 -0,41%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank