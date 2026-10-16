Le médicament amaigrissant d'Eli Lilly obtient le feu vert en Europe

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Le comité de l'Agence européenne des médicaments a recommandé vendredi l'autorisation de mise sur le marché du Foundayo, le médicament amaigrissant d'Eli Lilly

LLY.N , ouvrant ainsi la voie à l'autorisation d'un deuxième médicament amaigrissant oral dans la région, après le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO .