Le médicament amaigrissant d'Eli Lilly obtient le feu vert de l'agence européenne des médicaments

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(Ajout de précisions aux paragraphes 5 à 9 et graphique)

Vendredi, le comité de l’Agence européenne des médicaments a recommandé l’autorisation du Foundayo, le comprimé amaigrissant d'Eli Lilly LLY.N . Il s’agit du deuxième médicament oralcontre l’obésité à obtenir le soutien de l’agence après le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO .

La Commission européenne va désormais examiner cette recommandation et donner son feu vert définitifà l’entreprisepour qu’elle commercialise le médicament dans la région. Le médicament Wegovy de Novo avait obtenu l’autorisation de mise sur le marché de l’UE en juillet.

La course à l’élargissement de l’accès à leurs médicaments oraux est devenue le dernier champ de bataille dans la rivalité entre Novo et Lilly sur le marché des médicaments amaigrissants, les deux sociétés visant à s’assurer une part plus importante d’un marché qui devrait dépasser les 100 milliards de dollars d’ici 2030.

Foundayo a été lancé aux États-Unis en avril et au Royaume-Uni en août, et a généré 98 millions de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre. Le comprimé Wegovy de Novo est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

L’EMA a recommandé l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché pour Foundayo dans le cadre de la gestion du poids et du traitement du diabète de type 2 chez l’adulte.

La recommandation concernant Foundayo pour la gestion du poids repose sur deux études portant sur plus de 4 740 adultes obèses ou en surpoids, a indiqué l’agence. Les patientstraités par Foundayo ont perdu jusqu’à 11 % de leur poids corporel.

Les premières données américaines sur les prescriptions concernant les médicaments oraux amaigrissants ont conforté les prévisions selon lesquelles ces comprimés pourraient élargir le marché de l’obésité en attirant des patients qui hésitaient jusqu’à présent à recourir aux injections.

Ce comprimé,pour lequel Lilly adéposé une demande d’autorisation dans plus de 40 pays, contient de l’orforglipron, un agoniste des récepteurs du GLP-1 à petite molécule capable de réduire l’appétit et la consommation alimentaire.

Contrairement au comprimé Wegovy de Novo, Foundayo peut être pris à tout moment de la journée sans restriction alimentaire ni hydrique, une caractéristique que Lilly a présentée comme un avantage clé du médicament.