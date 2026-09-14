Le médicament à base de LSD de Definium réduit l'anxiété lors d'une deuxième étude de phase avancée couronnée de succès

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par Kamal Choudhury et Puyaan Singh

14 septembre - Definium Therapeutics DFTX.O a annoncé lundi que son traitement à base de LSD avait réduit les symptômes du trouble anxieux généralisé lors d’un essai clinique, ce qui constitue pour l’entreprise la deuxième étude de phase avancée couronnée de succès pour cette pathologie.

Une dose unique de 100 microgrammes de DT120, un comprimé à dissolution rapide de lysergide (nom chimique du LSD, une drogue psychédélique ), a réduit de 9,8 points les scores sur une échelle d’anxiété après 12 semaines, contre une baisse de 4,7 points pour le placebo, a indiqué la société.

L’enthousiasme des autorités réglementaires et des investisseurs pour les thérapies à base de psychédéliques a contribué à faire presque tripler le cours de l’action Definium cette année.Les psychédéliques peuvent modifier temporairement la perception, l’humeur et la pensée.

Le DT120 avait également réduit de manière significative les symptômes d’anxiété lors du premier essai , avait indiqué la société en août.

Le directeur général Robert Barrow a déclaré que le fait de disposer de deux études confirmant l’efficacité du médicament augmenterait les chances d’obtenir le feu vert, car une douzaine de programmes avaient déjà tenté d’obtenir une autorisation pour le TAG et avaient échoué.

Les bénéfices sont apparus dès le deuxième jour et se sont maintenus jusqu'à la semaine 12, a précisé Definium.

Le TAG, caractérisé par une inquiétude persistante et excessive pouvant perturber la vie quotidienne, touche environ 26 millions d’adultes aux États-Unis et est généralement traité à l’aide d’antidépresseurs, de médicaments anxiolytiques et de psychothérapie.

Les 245 patients participant à ce nouvel essai ont reçu soit 100 microgrammes de DT120, soit une dose plus faible de 50 microgrammes, soit un placebo. Le groupe recevant la dose plus faible a été ajouté pour atténuer la « perte d’aveuglement fonctionnelle », une limitation des essais cliniques dans laquelle les participants peuvent deviner avec précision le traitement qui leur a été attribué en raison d’effets secondaires distincts ou d’expériences indéniables liées au médicament.

Néanmoins, aux deux doses, les patients ont été capables de deviner correctement s’ils avaient reçu le médicament ou le placebo, a déclaré Barrow.

L’efficacité supérieure de la dose de 100 microgrammes par rapport à celle de 50 microgrammes « nous facilite évidemment les discussions (avec les autorités réglementaires) », a-t-il déclaré.

Definium prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la Food and Drug Administration américaine au cours du premier semestre 2027.