Le médicament à base de LSD de Definium réduit l'anxiété lors d'un nouvel essai clinique de phase avancée ; le cours de l'action s'envole

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(Ajout de « actions » au paragraphe 1)

par Kamal Choudhury et Puyaan Singh

Definium Therapeutics DFTX.O a déclaré que son traitement à base de LSD avait réduit les symptômes du trouble anxieux généralisé lors d’une deuxième étude de phase avancée couronnée de succès, ce qui a fait bondir le cours de l’action de près de 20 % lundi avant l’ouverture de la Bourse.

Une seule dose de 100 microgrammes de DT120, un comprimé à dissolution rapide de lysergide (ou LSD), a réduit de 9,8 points les scores sur une échelle d’anxiété après 12 semaines, contre une baisse de 4,7 points pour le placebo, a indiqué la société.

L’enthousiasme des autorités réglementaires et l’enthousiasme des investisseurs pour les thérapies à base de psychédéliques ont contribué à faire presque tripler le cours de l’action Definium cette année.Les psychédéliques peuvent modifier temporairement la perception, l’humeur et la pensée.

Le DT120 avait également réduit de manière significative les symptômes d’anxiété lors de la première étude , avait indiqué la société en août.

Le directeur général Robert Barrow a déclaré que le fait de disposer de deux études permettait de répondre aux « questions concernant l’attribution des facteurs à l’origine de l’effet du médicament », alors que la société vise l’autorisation de la FDA américaine au cours du premier semestre de l’année prochaine.

Une douzaine de programmes ont tenté d’obtenir une autorisation pour le traitement du TAG au cours des 20 dernières années et ont échoué, a-t-il ajouté.

Le TAG, caractérisé par une inquiétude persistante et excessive pouvant perturber la vie quotidienne, touche environ 26 millions d'adultes aux États-Unis et est généralement traité par des antidépresseurs, des anxiolytiques et une psychothérapie.

Les 245 patients participant à ce nouvel essai ont reçu soit 100 microgrammes de DT120, soit une dose plus faible de 50 microgrammes, soit un placebo. Le groupe recevant la dose plus faible a été ajouté pour atténuer la « perte d’aveuglement fonctionnelle », une limitation des essais cliniques dans laquelle les participants peuvent deviner avec précision l’affectation au traitement en raison d’effets secondaires distincts ou d’expériences pharmacologiques caractéristiques.

Néanmoins, quelle que soit la dose, les patients ont été capables de deviner correctement s’ils recevaient le médicament ou le placebo, a déclaré Robert Barrow.

L'efficacité supérieure de la dose de 100 microgrammes par rapport à celle de 50 microgrammes, “nous facilite évidemment les discussions (avec les autorités réglementaires)”, a-t-il déclaré.