Le MBO soutenu par Goldman porte l'offre d'achat de l'entreprise japonaise Raksul à 730 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de Goldman Sachs aux paragraphes 3-4) par Anton Bridge

Une offre de rachat par la direction soutenue par Goldman Sachs (MBO) pour la société japonaise d'impression numérique Raksul 4384.T a été augmentée de 11% jeudi après les critiques des investisseurs sur l'opération proposée, et la période d'appel d'offres a été prolongée jusqu'au 9 mars.

Un fonds créé par Goldman Sachs GS.N a déclaré dans un communiqué que l'offre de rachat de Raksul avait été portée de 1 710 yens à 1 900 yens par action et qu'il avait prolongé pour la deuxième fois la période d'appel d'offres qui devait se terminer jeudi.

"Il s'agit de notre meilleure et dernière offre", a déclaré Yu Itoki, directeur général et responsable des équipes de croissance et d'actions d'entreprises au Japon chez Goldman Sachs.

"Étant donné que nous avons augmenté le prix alors que les actions des sociétés de logiciels ont chuté depuis l'annonce du rachat, nous pensons qu'il s'agit d'une très bonne opportunité de sortie pour les actionnaires", a ajouté M. Itoki.

Le prix révisé de l'offre valorise Raksul à environ 113 milliards de yens (730 millions de dollars), y compris les actions propres.

Les actions de Raksul se négocient au-dessus du prix de l'offre initiale depuis l'annonce du plan en décembre. À la suite de l'annonce de jeudi, les actions de Raksul ont effacé les gains antérieurs et ont clôturé à 1 910 yens, en baisse de 2,6 % sur la journée.

Si le MBO aboutit, 50 % des droits de vote de Raksul seront transférés à son président Yasukane Matsumoto et à son président Yo Nagami, le reste étant détenu par le fonds, qui affirme que le rachat vise à surmonter les difficultés liées à la structure de l'entreprise et du capital.

Les autorités japonaises ont cherché à stimuler les fusions et les acquisitions, dans l'espoir de revigorer les marchés de capitaux et d'accroître la valeur des entreprises.

Mais certains actionnaires se sont opposés à des offres qu'ils jugent sous-évaluées et le mois dernier, le journal économique Nikkei a cité le gestionnaire d'actifs Baillie Gifford, basé à Édimbourg, qui a déclaré que le prix de l'offre de Raksul était "beaucoup trop bas".

Le fonds soutenu par Goldman a déclaré jeudi que le prix était "suffisamment raisonnable" pour les actionnaires et qu'il n'avait pas l'intention de l'augmenter davantage.

Le mois dernier, un groupe de sociétés Toyota Motor 7203.T a relevé le prix de son offre pour Toyota Industries 6201.T après l'opposition de l'investisseur activiste Elliott Management, qui estimait que l'offre sous-évaluait le fabricant de chariots élévateurs à fourche. (1 $ = 154,9800 yens)