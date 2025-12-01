Le match Novo Nordisk/Eli Lilly selon AlphaValue

(AOF) - Dans une note comparant Novo Nordisk et Eli Lilly, AlphaValue pense qu'il y a de la place pour les deux sociétés et même qu'elles peuvent croître à un rythme soutenu malgré une concurrence intense. Les analystes estiment qu'il y a environ 200 millions de personnes obèses aux Etats-Unis et en Europe et que seulement 6 à 8 millions sont actuellement sous traitement amaigrissant. Le besoin non satisfait est encore immense, ce qui permettrait à Novo Nordisk et Eli Lilly, et même à quelques nouveaux entrants de connaître un rythme de croissance soutenu pendant au moins 10 ans.

Mais la condition serait " de disposer d'un produit compétitif, d'un savoir-faire commercial solide et d'une capacité de production robuste " selon les analystes.

Pour AlphaValue, le marché de l'obésité peut potentiellement atteindre les 100 milliards de dollars, contre une estimation de 25-27 milliards de dollars en 2025, ce qui nécessiterait 33 à 40 millions de patients restant sous traitement amaigrissant, à un prix mensuel moyen très conservateur de 200-250 dollars (contre environ 350 dollars récemment pratiqués en paiement direct).

Les deux leaders du secteur disposent actuellement de produits en cours de développement dont l'objectif est de relever la barre d'efficacité à 22-24% de perte de poids. La différenciation pourrait provenir de la facilité d'administration (pilules plutôt qu'injection), la réduction des effets secondaires (comme la perte de masse maigre) et la puissance de fabrication.

Selon AlphaValue, Eli Lilly dispose de certains avantages par rapport à son concurrent danois. Le laboratoire américain a notamment réussi à mieux contrer la concurrence des version préparées de ses médicaments contre l'obésité grâce à des poursuite judiciaires, un canal de vente direct-au-consommateur, un produit légèrement plus compliqué à fabriquer et une force de production supérieure.

Le prochain véritable catalyseur pour les deux sociétés sera le lancement en 2026 des versions orales de Wegovy et Orforglipron, et pour AlphaValue, l'adoption de la pilule de Novo Nordisk (Wegovy) devrait être meilleure, en raison de son efficacité apparemment supérieure (15-16% de perte de poids, contre 12,4% pour Orforglipron en phase III).

En outre, Novo Nordisk dispose également dans son pipeline d'Amycretin, un candidat-médicament (oral et injectable) beaucoup plus puissant, alors qu'Eli Lilly n'en a pas d'autre en oral à l'exception d'Orforglipron.