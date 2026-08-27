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Le marché trouve qu'Eiffage et Pernod Ricard ont mal publié
information fournie par AOF 27/08/2026 à 09:49
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(Zonebourse.com) - Nvidia porte tout l'écosystème IA européen, de Nokia à STMicroelectronics, avec en vedette Aker ASA, dont la filiale Nscale décroche un contrat de 45 milliards de dollars auprès d'Anthropic. A l'opposé, les publications semestrielles font mal : Porr, Eiffage et Pernod Ricard déçoivent, tandis que les dégradations d'analystes plombent Yara, Givaudan et Novo Nordisk.

Valeurs en hausse

Aker ASA ( 9%) : Nscale, une des filiales d'Aker, a signé un contrat d'IA de 45 milliards de dollars avec Anthropic, qui va louer des capacités dans un de ses centres de données.

Nokia ( 4%), STMicroelectronics ( 3,6%)... : tout l'écosystème IA est dopé par les résultats et les perspectives de Nvidia . Suss Microtec , Technoprobe , AMS-Osram et de nombreuses autres sociétés européennes en profitent aussi.

Accelleron ( 3,6%) : le constructeur de turbocompresseurs a publié de bons chiffres semestriels, aidés par les secteurs maritime et des centres de données. Une partie des objectifs 2026 a été relevée.

Vestas ( 3,4%) : Berenberg relève de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 196 DKK à 240 DKK. "Nous relevons sensiblement nos estimations de BPA... à la suite de résultats exceptionnels au deuxième trimestre 2026, supérieurs aux prévisions, et de la révision à la hausse des prévisions qui s'en est suivie", explique le bureau d'études.

Valeurs en baisse

Porr (-8,5%) : le groupe de BTP autrichien a publié des résultats semestriels mal accueillis par le marché. Jefferies trouve pourtant que la publication a des qualités.

Yara (-3,8%) : le titre subit le contrecoup de la décision de DNB Carnegie, qui dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 450 NOK à 400 NOK.

Eiffage (-3,7%) : les résultats semestriels sont moyens. Un peu en dessous des attentes, "mais pas un drame", nuance Oddo BHF. Pour autant, les perspectives à court terme sont "légèrement prudentes" et "pourraient tempérer la réaction à des résultats par ailleurs solides", juge Jefferies.

Givaudan (-3%) : Morgan Stanley dégrade de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 2 950 CHF à 2 900 CHF.

Pernod Ricard (-2,4%) : le groupe a publié des résultats annuels en berne et des prévisions prudentes. "Les résultats sont quelque peu décevants", commente l'analyste d'AlphaValue Théodore Duval-Segard. "La conversion du flux de trésorerie disponible s'améliore et le désendettement se poursuit, mais les prévisions pour l'exercice 2027 manquent de précision et la croissance organique du chiffre d'affaires net est désormais estimée dans la partie inférieure de la fourchette à moyen terme", ajoute l'analyste.

Boliden (-2,3%) : le groupe suédois va prendre le contrôle de Nexa Resources, une société minière latino-américaine spécialisée dans l'extraction du zinc. L'opération est réalisée en titres, ce qui explique la pression exercée sur le cours.

Nestlé (-1,5%) : la ZKB passe de surpondérer à pondération de marché sur le dossier.

Novo Nordisk (-1,7%) : Deutsche Bank dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 290 DKK à 265 DKK.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 09:49:00.

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