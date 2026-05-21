Le marché pétrolier pourrait entrer en « zone rouge » en juillet-août, selon le directeur de l'AIE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 3 et 4)

Le début de la période de pointe estivale de la demande de carburant, combiné à l'absence de nouvelles exportations de pétrole en provenance du Moyen-Orient et à l'épuisement des stocks, pourrait faire basculer le marché pétrolier dans la « zone rouge » en juillet-août, a déclaré jeudi le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, sans donner plus de précisions.

Le monde est entré dans la crise d'approvisionnement en pétrole provoquée par la guerre en Iran avec un excédent de pétrole, ce qui a aidé à amortir le choc, mais les stocks s'amenuisent désormais, a déclaré Fatih Birol lors d'un discours à Chatham House, à Londres.

En mars, l'AIE, qui compte 32 membres, a coordonné la mise sur le marché de 400 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques afin de calmer les marchés. Il s'agissait de la plus importante mise sur le marché de ce type de l'histoire, les approvisionnements arrivant désormais sur le marché à un rythme d'environ 2,5 à 3 millions de barils par jour, a déclaré M. Birol.

L'AIE est prête à coordonner de nouvelles libérations si nécessaire, a-t-il ajouté.