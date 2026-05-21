 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le marché pétrolier pourrait entrer en « zone rouge » en juillet-août, selon le directeur de l'AIE
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 3 et 4)

Le début de la période de pointe estivale de la demande de carburant, combiné à l'absence de nouvelles exportations de pétrole en provenance du Moyen-Orient et à l'épuisement des stocks, pourrait faire basculer le marché pétrolier dans la « zone rouge » en juillet-août, a déclaré jeudi le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, sans donner plus de précisions.

Le monde est entré dans la crise d'approvisionnement en pétrole provoquée par la guerre en Iran avec un excédent de pétrole, ce qui a aidé à amortir le choc, mais les stocks s'amenuisent désormais, a déclaré Fatih Birol lors d'un discours à Chatham House, à Londres.

En mars, l'AIE, qui compte 32 membres, a coordonné la mise sur le marché de 400 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques afin de calmer les marchés. Il s'agissait de la plus importante mise sur le marché de ce type de l'histoire, les approvisionnements arrivant désormais sur le marché à un rythme d'environ 2,5 à 3 millions de barils par jour, a déclaré M. Birol.

L'AIE est prête à coordonner de nouvelles libérations si nécessaire, a-t-il ajouté.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
106,80 USD Ice Europ +1,56%
Pétrole WTI
100,62 USD Ice Europ +1,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 080,76 -0,45%
ELIOR GROUP
2,078 -26,26%
Pétrole Brent
106,85 +1,61%
2CRSI
44,34 +7,10%
EUTELSAT
3,737 +19,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank