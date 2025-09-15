Le marché en ligne Fiverr va licencier 30 % de son personnel dans le cadre d'une poussée sur l'IA

L'entreprise israélienne Fiverr International 11V.F licencie 30 % de ses effectifs, a annoncé lundi un porte-parole de l'entreprise, alors que le marché des services en ligne mise sur l'intelligence artificielle pour automatiser les systèmes et rationaliser les opérations.

Les licenciements, qui toucheront 250 employés, font partie d'un plan de restructuration annoncé par le directeur général de Fiverr, Micha Kaufman, qui vise à investir massivement dans l'IA et à incorporer la technologie dans la plateforme de l'entreprise.

L'entreprise comptait 762 employés en décembre de l'année dernière.

"Nous lançons une transformation pour Fiverr, afin de faire de Fiverr une entreprise axée sur l'IA, plus légère, plus rapide, dotée d'une infrastructure technologique moderne axée sur l'IA, d'une équipe plus restreinte, dont la productivité est nettement supérieure, et d'un nombre de niveaux de gestion nettement inférieur", a déclaré Micha Kaufman dans une lettre adressée aux employés.

Les licenciements reflètent des mesures similaires prises par de grandes entreprises technologiques, telles que Salesforce CRM.N , qui ont consacré une part importante de leurs ressources aux agents d'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique pour automatiser le service à la clientèle et les tâches logistiques.

Bien qu'il ne soit pas clair quels types d'emplois seront touchés, Fiverr exploite une place de marché numérique en libre-service où les freelances peuvent entrer en contact avec des entreprises ou des particuliers qui ont besoin de services numériques tels que la conception graphique, l'édition ou la programmation.

La plupart des processus sur la plateforme se déroulent avec une intervention minimale des employés, car les commandes, les livraisons et les paiements sont automatisés.

Le nom de l'entreprise vient du fait que la plupart des gigs commençaient à 5 $, mais au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée, elle a introduit des services d'abonnement et a relevé la barre des prix des services.

Fiverr a déclaré qu'elle ne s'attend pas à ce que les licenciements aient un impact matériel sur les activités du marché à court terme et qu'elle prévoyait de réinvestir une partie des économies réalisées dans l'entreprise.