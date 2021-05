[Le marché du lundi] isr - Vers une dérive de l'objectif de neutralité carbone ?

François LETT

Directeur du département éthique et solidaire



L'Accord de Paris a établi une équation facile à retenir : pour limiter le réchauf-fement climatique à moins de 2°C, il faut absolument atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Son principe consiste à compenser, à l'échelle de la planète, toute émission de gaz à effet de serre (GES) issue de l'activité humaine par des séquestrations de quantités équivalentes de CO2, pour qu'elles n'intègrent pas l'atmosphère.

L' Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a émis une alerte car l'objectif de neutralité carbone n'est pas directement transposable à un territoire, une entreprise ou un citoyen. En effet, chercher à appliquer une neutralité carbone arithmétique à une autre échelle que la planète engendre des biais méthodologiques et éthiques pour plusieurs raisons.