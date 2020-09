[Le marché du lundi] ISR - Quelle intégrité pour les banques ?

François LETT,

Directeur du département éthique et solidaire



Après les Panama Papers, une nouvelle enquête mondiale a été rendue possible grâce aux « Suspicious Activity Reports » (SAR) qui ont été envoyés

par les banques américaines au service de renseignement financier « FinCEN » (Financial Crime Enforcement Network). Ces SAR sont l'équivalent américain

des déclarations de soupçon des banques françaises à la cellule anti-blanchiment Tracfin, dès lors qu'elles soupçonnent un risque de blanchiment, de

financement du terrorisme ou de contournement de sanctions et d'embargos.

2 100 de ces documents ont été obtenus par BuzzFeed News qui les a partagés avec le Consortium International des journalistes d'investigation

(ICIJ). Ils sont issus de la fuite de dossiers collectés par la Commission d'enquête du Congrès américain sur les ingérences soupçonnées de la Russie dans

la campagne présidentielle américaine de 2016 gagnée par Donald Trump.