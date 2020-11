[Le marché du lundi] ISR - Les principales leçons du dernier rapport du Haut Comité de Gouvernement d'Entreprise

François LETT,

Directeur du département éthique et solidaire



Le Haut Comité de Gouvernement d'Entreprise (HCGE) est chargé du suivi de l'application du code de gouvernement d'entreprise Afep-Medef pour les sociétés cotées qui s'y réfèrent. La mission est double : assurer le suivi de l'application du code et proposer les évolutions nécessaires. Le septième rapport annuel du HGCE couvre la période septembre 2019-septembre 2020. Que faut-il en retenir ?

Chute des dividendes et impact sur la rémunération des dirigeants. En avril, en pleine crise du Coronavirus, le gouvernement avait soumis l'attribution de certaines aides publiques à l'absence de distribution des dividendes et de rachat d'actions. Le HCGE a relevé que, depuis, plus de la moitié des plus grandes sociétés cotées françaises a renoncé à distribuer un dividende ou a diminué son montant. Cela a représenté 27 milliards d'euros, soit une chute des montants distribués de 41% par rapport à ceux de l'exercice passé.