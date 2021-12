[Le marché du lundi] isr - Les investissements durables résistent malgré la crise

L’Institute for climate economics (I4CE) est une association à but non lucratif experte de l’économie et de la finance dont la mission est de faire avancer l’action contre les changements climatiques; L’institut, fondé en 2015 par la Caisse des Dépôts et l’Agence Française de Développement, soutient les décideurs politiques, en fournissant des analyses sur les questions climatiques et énergétiques.

Le 2 décembre dernier, l’I4CE a publié son rapport annuel « Panorama des financements climat », qui fournit des résultats assez encourageants concernant les investissements en France en faveur de la transition énergétique. En particulier, selon le rapport, les investissements « verts » privés et publics ont été de 45 milliards en 2020, enregistrant une progression de 10 % par rapport à 2019.