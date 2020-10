[Le marché du lundi] ISR - Les importations font doubler l'empreinte carbone de la France

François LETT,

Directeur du département éthique et solidaire



Le Haut conseil pour le climat (HCC), lancé par Emmanuel Macron en novembre 2018 pour apporter un éclairage scientifique sur la politique gouvernementale en matière de climat, distingue trois types d'émission de gaz à effet de serre (GES) :

o les émissions exportées, émises sur le territoire français pour la production de biens et services à destination de l'étranger ;

o les émissions importées, générées à l'étranger pour la production de biens et services importés en France ;

o les émissions liées aux transports internationaux (trafic maritime et aérien).