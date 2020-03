[Le marché du lundi] isr : Les assemblées générales impactées par le Coronavirus

François LETT, Directeur du développement éthique et solidaire



Le confinement imposé pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans un grand nombre de pays européens complique ces grands rassemblements d'actionnaires, lieu pourtant privilégié pour l'exercice de la démocratie actionnariale.

En France, dès début mars, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a incité les actionnaires à ne pas se rendre aux assemblées générales (AG) et à opter pour le vote à distance. En Suisse, le Conseil fédéral a été plus radical en imposant la tenue des AG à huis clos.

Les réactions des entreprises ont été jusqu'à présent assez diverses et souvent fonction de la date initiale à laquelle devait se tenir l'AG. Le Conseil d'administration de Total a ainsi annoncé le 18 mars vouloir maintenir la date de son assemblée générale le 29 mai, à une période où le confinement sera peut-être terminé.