[Le marché du lundi] isr - Les actionnaires n'hésitent plus à exprimer leur mécontentement sur la rémunération injustifiée de certains dirigeants

François LETT

Directeur du département éthique et solidaire



Les rémunérations exorbitantes et injustifiées d'une partie des dirigeants ne passent plus auprès des actionnaires. La saison des votes est loin d'être terminée mais quelques sociétés emblématiques ont déjà subi leur fronde.

Chez General Electric (GE), pour favoriser la prolongation du mandat de Larry Culp à la tête de l'entreprise jusqu'en 2024, le conseil d'administration avait révisé en août dernier son plan de rémunération à long terme avec des modifications très favorables au Directeur Général (DG). Le conseil a ainsi réduit de moitié les objectifs de cours de l'action GE permettant au dirigeant de bénéficier d'une rémunération en actions évaluée à 232 millions de dollars à la fin de son mandat.