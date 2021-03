[Le marché du lundi] isr - Label ISR d'Etat : les griefs et les propositions de l'Inspection Générale des Finances

François LETT

Directeur du département éthique et solidaire



Le Label ISR est un des tout premiers labels d'épargne en Europe, comme en témoigne la croissance constante du nombre de fonds labellisés. Au 15 mars 2021, 700 fonds étaient labellisés ISR, pour un total de près de 470 milliards d'euros d'encours gérés par un peu plus de 100 sociétés de gestion.

L'objectif de ce label est de faire évoluer la gestion financière vers une gestion socialement responsable et plus transparente.

Pour l'Inspection Générale des Finances (IGF), le succès et la dynamique du Label ISR, encouragés par la Loi Pacte de mai 2019 avec le référencement systématique de fonds labellisés ISR dans les unités de compte d'assurance-vie et dans les plans d'épargne retraite, doivent être poursuivis et accentués.