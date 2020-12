[Le marché du lundi] isr - La nécessité d'une relance verte pour limiter le réchauffement à 2°C

François LETT,

Directeur du département éthique et solidaire



Le Rapport 2020 du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (PNUE) traite de l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Malgré la baisse de ces dernières due à la pandémie de Covid-19, le monde continue de se diriger vers une augmentation des températures de plus de 3°C au cours de ce siècle.

Le Rapport constate qu'en 2019, les émissions totales de gaz à effet de serre, qui comprennent les changements d'affectation des terres, ont atteint un nouveau sommet de 59,1 gigatonnes d'équivalent CO2. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de 1,4% par an en moyenne depuis 2010, avec une hausse plus rapide de 2,6% en 2019 provoquée par la multiplication des incendies de forêt.