[Le marché du lundi] isr - L'hydroélectricité géante, ennemie du développement durable

François LETT,

Directeur du département éthique et solidaire



Il s'allonge sur 4800 km et permet à plus de 66 millions de personnes de vivre. Avec ses 1 300 espèces de poissons, c'est la deuxième plus grande réserve de biodiversité aquatique au monde après l'Amazone. Et pourtant le Mékong n'est plus ce qu'il était. Le fleuve est en péril et avec lui ses poissons, sa végétation et la vie de ses

pêcheurs. Jusqu'à récemment, deux millions de tonnes de poissons y étaient pêchées tous les ans,. Aucun autre bassin de la planète n'égalait ce montant.

Sup Aunkaew, pêcheur thaïlandais, est de plus en plus résigné. Le très faible niveau du fleuve Mékong désoriente les poissons. Selon lui, « c'est à cause des conditions qui n'ont rien à voir avec les saisons normales du fleuve. Les poissons ne savent pas à quel moment de l'année nous sommes. Et quand ce n'est pas la saison de ponte des oeufs, ils remontent malgré tout le fleuve. Ils le font dès que le niveau est bas. », assure t'il.