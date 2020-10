[Le marché du lundi] ISR - Entreprise à mission : l'arme absolue ?

François LETT,

Directeur du département éthique et solidaire



Un peu plus d'un an après la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures de la loi Pacte votée en mai 2019, un premier rapport d'évaluation a été effectué en

septembre 2020 par France Stratégie.

La loi Pacte a permis, d'une part, de consacrer dans le code civil la notion jurisprudentielle d'intérêt social et la prise en considération par les sociétés

des enjeux sociaux et environnementaux inhérents à leur activité. D'autre part, elle donne la possibilité aux sociétés d'inscrire une raison d'être dans leurs

statuts ; cette raison d'être est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation

de son activité.