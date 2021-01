[Le marché du lundi] isr - D'un engagement de niche au risque de «ESG washing» : quel futur pour l'ISR ?

François LETT,

Directeur du département éthique et solidaire



Il y a 20 ans, le marché de l'ISR constituait une niche aux mains de quelques acteurs financiers motivés par le développement durable. Aujourd'hui, et c'est heureux, l'ISR est devenu « mainstream ». A la passion des débuts, succède fort logiquement une volonté de standardisation. La doctrine ISR de l'AMF, le label ISR d'Etat, les réglementations européennes et le rachat des entreprises de notations extra-financières européennes par de grands acteurs financiers américains convergent dans ce sens.

En effet, la doctrine ISR de l'AMF, publiée au cours de l'été 2020, a pour objectif d'éviter « l'ESG washing ». Elle classifie la gestion ISR des fonds en trois types d'approche : significativement engagée, non significativement engageante et en dehors des standards ISR.