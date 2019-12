[Le marché du lundi] isr : Au-delà du risque de transition, le risque d'évènement climatique extrême

François Lett, Directeur du développement éthique et solidaireEn 2015, le gouverneur de la banque centrale d'Angleterre, Mark Carney, prononçait un discours très médiatisé sur« la tragédie des horizons » et le risque climatique qu'il décomposait en trois natures différentes :o Les risques physiques : ce sont les impacts financiers incertains qui résultent des effets du changement climatique (modification des températures et des régimes de précipitations, augmentation de la fréquence et de la sévérité des événements climatiques extrêmes...) sur les acteurs économiques et sur les portefeuilles d'actifs,o Les risques de transition : ce sont les impacts financiers incertains (positifs et négatifs) qui résultent des effets de la mise en place d'un modèle économique bas-carbone sur les acteurs économiques. Ils se caractérisent par une incertitude sur la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui restructure l'économie et une autre incertitude sur les modalités de mise en œuvre de cette trajectoire en termes économiques et sociaux, comme l'a montré la crise des gilets jaunes,o Les risques de responsabilité : ce sont les impacts financiers incertains provoqués par d'éventuelles poursuites en justice pour avoir contribué au changement climatique ou par ne pas avoir suffisamment pris en compte les risques climatiques.