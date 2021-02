[Le marché du lundi] isr - 2020, une année de bascule pour l'énergie ?

Cesare VITALI,

Directeur de la recherche ISR



Pour la première fois dans l'histoire, en 2020, les investissements dans les énergies vertes ont dépassé ceux de la production de pétrole et de gaz. L'an dernier, plus de 501 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables au niveau mondial, avec un écart très significatif par rapport aux 378 milliards de dollars investis dans la production de pétrole et de gaz.

Ces données ont été publiées en février 2021 par l'Institut français du pétrole Énergies nouvelles (IFPEN), acteur majeur de la recherche et de la formation dans les secteurs de l'énergie, qui une fois par an présente le bilan énergétique mondial.