[Le marché du lundi] éco - Scénario en W en Europe

Karamo KABA,

Directeur de recherche économique



L'explosion du déficit public français, passé de -3,1% en 2019 à -9,2% du PIB en 2020,

a de quoi effrayer, à juste titre. Selon l'Insee, après ce saut de 211,5 milliards d'euros

du déficit public, l'endettement s'établit désormais pour 2020 à 2 650 milliards

d'euros. Or, le cas de la France, confrontée à une chute des recettes (-5,0% en 2020 après -3,1% en 2019) et à un bond des dépenses (+5,5% en 2020 après +2,6% en 2019), est loin d'être isolé, ce qui va pousser la Banque centrale européenne (BCE) à poursuivre ses achets massifs de titres afin d'éviter une implosion du système et maintenir artificiellement les taux d'intérêt à un bas niveau, peu importe les chiffres d'inflation. On sait déjà que le rapport d'inflation dans la zone Euro pour le mois de mars, qui sera publié cette semaine, devrait montrer une accélération des prix

(de +0,9% en février à +1,4% en mars sur un an), comme le laisse entrevoir la forte hausse du prix des intrants ou le bond dans l'allongement des délais de livraison dans l'indice composé PMI flash de Markit.