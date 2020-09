[Le marché du lundi] Eco - Regain de tensions régionales sur fond de signaux négatifs

Karamo KABA,

Directeur de la recherche économique



On peut les prendre dans tous les sens mais le message envoyé par la plupart des indicateurs est celui d'un ralentissement du processus de rattrapage. Dans la mesure où la plupart des pays avancés, à l'exception de la Chine, ont choisit de relancer leur économie par la consommation, la recrudescence des cas de Covid-19 fait craindre un grippage de la reprise économique.

Dans ces conditions, alors que le consensus tablait sur une progression mensuelle de 1%, les ventes au détail aux Etats-Unis ont déçu (+0,6% en août après +0,9% en juillet? et surtout +8,6 % en juin et +8,3 % en mai), ce qui a conduit les investisseurs a « réduire la voilure ». En effet, faute d'accord au niveau du Congrès sur le prolongement des programmes d'aide arrivés à échéance

le 31 juillet, on se demande comment la consommation américaine peut

continuer à se maintenir. Les dernières nouvelles concernant ces tractations politiques ne sont pas très encourageantes, surtout après le décès de Ruth Bader Ginsburg (avocate, juriste et juge américaine, membre de la Cour

suprême des États-Unis). Il y a un grand risque que l'empressement du

Président Trump 0 la remplacer à la Cour suprême accentue les rivalités entre les deux camps, ce qui va compliquer l'issue d'un compromis avant les élections de novembre 2020.

L'espoir des investisseurs reposait