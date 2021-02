[Le marché du lundi] éco - Pentification accélérée de la courbe des taux

Karamo KABA,

Directeur de la recherche économique



A force de marteler qu'il est préférable d'« en faire trop que pas assez » (J. Biden) ou de « faire les choses en grand » (J. Yellen), les principaux responsables de l'exécutif américain ont provoqué, sans le vouloir, une forte remontée des rendements obligataires. Ainsi, à 2,13%, le rendement du taux à 30 ans, en hausse de 12,5 points de base (pbs), est revenu à un plus haut datant du 5 février 2020. Ce mouvement s'est aussi reflété sur le segment 7-10 ans, provoquant une pentification accélérée de la courbe des taux. De quoi se poser des questions sur le timing d'une telle flambée. En effet, ce n'est pas nouveau qu'après un plan de relance (900 milliards de dollars votés fin 2020), le nouveau locataire de la Maison-Blanche souhaite voir adopter le plus vite possible un package additionnel (près de 1 900 milliards de dollars).