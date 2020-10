[Le marché du lundi] Eco - Le chiffre de la dernière chance

Karamo KABA,

Directeur de la recherche économique



En retard dans les sondages, le Président Trump compte énormément

sur la prochaine publication des comptes nationaux du troisième trimestre pour refaire son retard sur Joe Biden.

Ainsi, selon l'indicateur de suivi instantané de la Fed d'Atlanta, le rythme

de progression du PIB devrait ressortir à près de 35,3% en rythme annualisé. Ce chiffre impressionnant, le plus fort rebond de l'histoire américaine,

obtenu principalement grâce à la contribution positive de la consommation privée, ne doit pas faire oublier que l'on revient d'un T2 cauchemardesque (-31,40% en rythme annualisé). Cependant, il n'est pas certain que l'économie ait autant d'influence sur le choix des électeurs surtout avec la résurgence

des cas de Covid-19 et les difficultés des parlementaires à mettre sur pied

un nouveau plan de stimulation budgétaire.