[Le marché du lundi] Eco - La relance de la discorde

Karamo Kaba, Directeur des études économiques



En dépit de leurs divergences, les conjoncturistes s'accordent à dire que l'Europe devrait être la zone la plus touchée économiquement par les effets de la pandémie de Covid-19. Malgré cela, les dirigeants, même s'ils ont pris conscience de la gravité de la situation, ont du mal à trouver un compromis sur un plan de relance de 750 milliards de dollars.

Comment pourrait-il en être autrement dans un système où la règle de décision requiert l'unanimité des États membres qui ont des exigences divergentes ?

Dans ces conditions, face à l'intransigeance des pays les plus « frugaux » (Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède), le risque de voir ce plan de relance post-Covid se dénaturer est grand. Il est par exemple désormais question d'augmenter le poids des prêts - passant à 300 milliards d'euros contre 250 milliards initialement proposés - au détriment des subventions, ainsi que de renforcer les mécanismes de conditionnalité. Cela ne devrait pourtant pas calmer ces pays « frugaux » qui souhaitent en réalité un droit de véto sur les plans des principaux bénéficiaires de ces aides, à savoir l'Espagne et l'Italie.

Ces deux pays craignent ainsi de se voir imposer des programmes de réformes, ce qui n'est pas un gage de succès si l'on se réfère au précédent grec avec la Troïka.