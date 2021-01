[Le marché du lundi] éco - Hausse de l'inquiétude

Karamo KABA,

Directeur de la recherche économique



Malgré l'annonce d'un plan de relance américain de 1 900 milliards de dollars, en plus de celui de 900 milliards de dollars voté le 24 décembre, les places boursières ont connu une semaine très compliquée, qui s'est soldée par des reculs importants (S&P 500 : -1,85%, à 3 753,74 points ; CAC 40 : -1,9% à 5 600 points). Certains verront dans cette correction les anticipations d'une hausse de la fiscalité sur les plus-values mobilières et les dividendes pour tous ceux dont le revenu annuel dépasse le million de dollar. D'autres pourraient pointer du doigt la volonté de l'Administration Biden de détricoter les « cadeaux fiscaux » accordés en 2017 aux entreprises (baisse de l'imposition sur les sociétés de 35% à 21%) et aux particuliers les plus aisés. Mais tout le monde s'accordera sur la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 qui a conduit à réimposer des mesures plus strictes.