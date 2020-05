[Le marché du lundi] éco - Désastreuses statistiques...

Karamo Kaba, Directeur des études économiques



Après dix années de croissance ininterrompue, l'économie américaine a mis fin à sa plus longue phase d'expansion. Cela devait forcément arriver mais qui aurait pu imaginer une contraction de 4,8% en rythme annualisé de l'activité au premier trimestre 2020 ? Ainsi, plombée par les mesures de confinement mises en place en mars, la demande intérieure s'est effondrée (-5,6% en rythme annualisé), pénalisée par le nouveau recul de l'investissement et le plongeon de la consommation (-5,3% en rythme annualisé). Cela s'est traduit par un recul plus fort des importations par rapport aux exportations. D'où une contribution positive du commerce extérieur, ce qui est venu un peu égayer le portait global dressé par le Bureau of Economic Analysis.