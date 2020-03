[Le marché du lundi] éco

Cette semaine, côté éco, la situation reste encore "Hors de contrôle" même si toutes les mesure prises sont autant de signaux favorables pour stabiliser les marchés financiers.



Le scénario redouté prend corps avec une propagation de l'épidémie du Covid-19, dont l'unique parade à ce stade consiste au confinement des populations (1 milliard de personnes dans le monde à ce jour). La prévision d'une forte contraction de la croissance mondiale au cours du premier semestre, suivie d'une reprise progressive, mais entraînant une récession en 2020 similaire à celle de 2009, voit sa probabilité augmenter.

Les marchés actions se sont ajustés sur ces bases, sans pour autant avoir des certitudes sur la date de contrôle de l'épidémie compte tenu de l'évolution Est-Ouest, alors que l'on signale de plus en plus de cas en Inde et en Afrique. Nous noterons néanmoins que les marchés européens ont progressé sur la semaine...