[Le marché du lundi] Eco - 20 millions de Français privés de sortie

Karamo KABA,

Directeur de la recherche économique



Même si on ne voulait pas y croire, la seconde vague tant redoutée est officiellement là. Partout, et plus particulièrement en Europe, la multiplication des cas de Covid-19 fait craindre une interruption nette du processus de relance post-confinement. On a ainsi assisté à l'annonce par le Président Macron de nombreuses restrictions sanitaires, dont la plus symbolique a été le couvre-feu dans huit métropoles françaises. Ce qui explique pour l'essentiel la sous-performance des indices européens par rapport aux indices américains sur la semaine : -1,61% pour l'EuroStoxx 50 contre +0,74% pour le S&P 500.