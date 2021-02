[Le marché du lundi] éco - 14 mois chrono pour Draghi

Karamo KABA,

Directeur de la recherche économique



C'était devenu presque inévitable. Mais on voyait mal comment la Commission européenne pouvait encore ne pas abaisser sa prévision de croissance pour la zone Euro. D'une progression initiale de 4,2%, la Commission s'attend désormais à voir le PIB croître de 3,8% en 2021 avec le renforcement des mesures de confinement.

Cependant, à y regarder de plus près, le tableau dépeint par l'institution européenne semble plus optimiste qu'il n'y paraît. En effet, après une entrée en récession au premier trimestre (-0,9% après déjà -0,7% au 4ème trimestre 2020), l'activité devrait commencer à accélérer dès le deuxième trimestre sous l'effet de l'allègement des mesures sanitaires et de la montée en puissance de la campagne de vaccination. Avec un acquis de croissance plus important en fin d'année, la prévision pour 2022 a ainsi été revue à la hausse, passant de 3% à 3,8%. En termes géographiques, les révisions ont davantage concerné les pays les plus frappés par la pandémie comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Mais la Commission s'attend néanmoins à un regain de forme en cas de déblocage à partir du deuxième semestre des versements du plan de relance « Next Generation EU » de 750 milliards d'euros. C'est peut-être une des raisons de l'enthousiasme des investisseurs à la nomination de Mario Draghi en Italie, principal récipiendaire de ces aides.