Le marché des jets privés défie la morosité liée à la guerre en Iran

Alors que les coûts du kérosène ont pratiquement doublé depuis le début la guerre en Iran, une élite fortunée composée de PDG, de célébrités et de stars du sport emprunte plus que jamais les jets privés pour se rendre à des événements prestigieux, tels que le Grand Prix de Monaco au le Festival de Cannes.

Ce phénomène est un signe supplémentaire de ce que l'on appelle l'économie "en K", qui se manifeste sur tous les marchés de consommation, du luxe à la restauration, selon les observateurs du secteur.

Autrement dit, les voyageurs à hauts revenus dépensent davantage tandis que les groupes à revenus moyens et modestes se serrent la ceinture, les compagnies aériennes low-cost étant particulièrement touchées par cette situation.

Les frappes de missiles et de drones dans le Golfe ont quant à elles réduit de près de moitié le nombre de vols dans une région qui était autrefois une plaque tournante mondiale.

"Le monde est en pleine tourmente, mais pas nos passagers", a déclaré à Reuters Deniz Weissenborn, propriétaire de Platoon Aviation, qui affrète des jets de huit places, expliquant que ses clients sont suffisamment fortunés pour absorber la hausse des prix.

"Si vous voyagez en jet privé, je ne pense pas qu'une augmentation de 1.000 ou 2.000 euros vous dérange."

Selon la société de données aéronautiques WINGX, le nombre de vols privés a augmenté d'environ 4% à l'échelle mondiale depuis le début de l'année, soit des milliers de voyages supplémentaires.

"TOUJOURS AUSSI ACTIFS"

Des pilotes et des dirigeants de jets privés ont déclaré à Reuters que les services de jets charter enregistraient une hausse des réservations, les voyageurs fortunés se détournant des classes premium, affaires et première classe afin d’éviter le risque d’annulations de vols commerciaux et de perturbations aéroportuaires liées au conflit.

Kolin Jones, fondateur et PDG d’Amalfi Jets, a déclaré que les demandes pour Cannes avaient augmenté d’environ 25% cette année par rapport à l’année dernière, tandis que celles pour le Grand Prix de Monaco de dimanche avaient augmenté de près d’un tiers, les voyageurs délaissant les vols commerciaux.

"Beaucoup de ceux qui en avaient les moyens mais qui prenaient des vols commerciaux sont désormais prêts à payer plus cher pour une option plus sûre", a déclaré Kolin Jones. "Le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco et les voyages liés à la Coupe du monde entre l’Europe et les États-Unis stimulent la demande."

Huit dirigeants du secteur des jets privés ont indiqué que, si le trafic vers le Moyen-Orient avait baissé en raison de préoccupations liées à la sécurité de l'espace aérien, la demande pour les voyages vers l'Europe et les États-Unis devrait atteindre des niveaux records cette année.

"L'activité est plus intense que jamais", a déclaré Andy Spencer, un pilote de jet privé qui a effectué des vols au Moyen-Orient et en Asie.

Lors du Super Bowl américain qui s’est tenu début février en Californie, le trafic privé dans les aéroports voisins a été trois fois supérieur à celui d’une journée normale, a indiqué WINGX à Reuters. Pour le tournoi de golf Masters d’avril à Augusta, le trafic privé a été 10 fois plus important que d’habitude, passant de moins de 50 vols à plus de 400.

"Les heures de vol de nos clients continuent d’atteindre des records mois après mois", a déclaré à Reuters Francisco Gomes Neto, PDG du constructeur Embraer EMBJ3.SA , lors d’un salon de l’aviation d’affaires en mai à São Paulo, au Brésil.

"LES GENS SE SENTENT EN SÉCURITÉ LORSQU'ILS ONT LE CONTRÔLE"

"À chaque fois qu’il y a des événements mondiaux, l’aviation privée connaît un petit regain d’activité", a déclaré Jason Middleton, propriétaire de Silver Air Private Jets, citant la guerre en Iran, la pandémie de Covid et les troubles en Amérique du Sud.

"C'est une question de sécurité... Les gens se sentent en sécurité lorsqu'ils ont le contrôle."

Les jets privés font l'objet de critiques de la part des groupes de défense du climat et des militants, qui affirment que leur utilisation accentue les inégalités mondiales, constitue une menace pour l'environnement, disant également que la réglementation du secteur est trop laxiste.

Un porte-parole de l'Association européenne de l'aviation d'affaires a déclaré que le secteur jouait un rôle important dans la connectivité de l'Europe et que les critiques étaient trop simplistes.

(Rédigé par Alessando Parodi, Tassilo Hummel et Joanna Plucinska, avec la participation de Gabriel Araujo; version française Mattiheu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)