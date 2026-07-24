Un choc pour l'OM au Vélodrome avant la reprise de la Ligue 1

Un choc pour l'OM au Vélodrome avant la reprise de la Ligue 1

Un mauvais souvenir pour les supporters de l’OM. Avant d’entamer sa saison face à Strasbourg le 21 août, Marseille s’offrira un choc de prestige le 14 août prochain à 17h30 face à l’Atlético de Madrid au Vélodrome, une semaine après celui contre l’Athletic Club.

Les Colchoneros avaient été les bourreaux des Olympiens en 2018 en finale de la Ligue Europa, en leur infligeant un cinglant 3-0 net et sans bavure, mettant brutalement fin à l’épopée des Phocéens.…

EM pour SOFOOT.com